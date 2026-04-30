Повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност бяха открити в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Количествата са възбранени, а помещенията се охраняват от полиция.

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните проверили три склада в района. Само единият от тях е регистриран за съхранение и търговия на едро с подобни продукти, докато останалите два са нерегламентирани.

В легалната база са намерени 17,5 тона и 510 литра забранени торове без етикет на български език, както и 530 литра торове с изтекъл срок на годност. В същото помещение са открити и 49 тона захар от захарно цвекло с етикети на украински език.

В незаконните складове са установени 1,875 тона и 10 380 литра забранени препарати за растителна защита без български етикети, както и други 16 725 литра с изтекъл срок на годност. Възбранени са още 10 тона захар, съхранявана при химикалите в нарушение на правилата за безопасност.

Продуктите с изтекъл срок на годност ще бъдат унищожени, а забранените за внос субстанции са обект на допълнителни проверки от компетентните институции. Предстои да се вземе решение за съдбата на намерената захар, като тя няма да бъде допусната до търговската мрежа.

За констатираните нарушения са сезирани Главна дирекция „Национална полиция”, ГДБОП, ДАНС, Агенция „Митници”, Националната агенция за приходите, Басейнова дирекция „Дунавски район” и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново.

Проверките на БАБХ са част от международната операция SILVER AXЕ. Тя се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и има за цел да пресече нелегалния внос и движението на нерегистрирани пестициди и торове в Европейския съюз.

