Измамите с изкуствен интелект вече могат убедително да имитират гласа ви, но не могат да знаят какво е в ума ви. Според експерти само няколко минути подготовка могат да предпазят близките ни от измама, пише Би Би Си.

„Това беше най-големият ужас, който някога съм изпитвала“, разказва Елизабет Бенц от Бъфало, щата Ню Йорк.

През септември 2025 г. тя получила телефонно обаждане от човек, за когото била убедена, че е 16-годишният ѝ син Джон. „Плачеше и казваше: „Мамо, приятелят ми е мъртъв. Мъртъв е“, спомня си тя.

Елизабет изпада в паника, а нещата стават още по-страшни. Непознат поел разговора и в продължение на 20 минути казвал, че е убил приятеля на сина ѝ и ще направи същото с Джон, ако тя не занесе 7500 долара на паркинг пред конкретен магазин.

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Тя веднага тръгва към мястото на срещата. Малко преди да стигне обаче братът на Джон успял да се свърже с него. Оказало се, че момчето е на футболен мач, никога не е било в опасност, а гласът по телефона е бил генериран чрез изкуствен интелект като част от deepfake измама.

„Не можех да повярвам“, казва Елизабет.

Ако смятате, че вие или вашите близки сте твърде предпазливи, за да станете жертва на deepfake, грешите. Според експерти технологията вече е толкова напреднала, че хората не могат да разчитат единствено на слуха си, за да разпознаят фалшивите гласове. По думите им подобни измами се извършват в много големи мащаби.

Специалистите препоръчват семействата да си създадат тайна кодова дума, с която да удостоверяват самоличността си при извънредни ситуации. Измамниците може да разполагат с гласа ви, но не знаят тайните ви. Експертите обаче предупреждават, че само наличието на кодова дума не е достатъчно.

Бенц разказва, че семейството ѝ вече имало такава парола именно за подобен сценарий. „Просто не ми хрумна да я поискам. Тези измами те хвърлят в такава паника, че не можеш да мислиш трезво“, казва тя.

По думите ѝ психическата подготовка е също толкова важна.

По оценки само през 2025 г. американците са загубили около 148,2 млрд. долара вследствие на онлайн измами и киберпрестъпления – почти с 26% повече спрямо предходната година, пише още Би Би Си. От тях 6,3 млрд. долара се дължат на измами, подпомогнати от изкуствен интелект. Експерти предупреждават, че броят им нараства с бързи темпове.

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„Това не е хипотетичен проблем“, казва Хани Фарид, един от водещите световни експерти по AI deepfake технологиите. „Тези измами се извършват по целия свят“, подчертава той.

И Фарид препоръчва членовете на семейството да използват обща кодова дума при всяко необичайно обаждане. „Съпругата ми и аз имаме парола. Ако някой от нас получи необичайно обаждане, я използваме, за да потвърдим самоличността си“, казва той.

Според него паролата трябва да бъде лесна за запомняне, но трудна за отгатване. Подходящ избор са шеги, разбираеми само за вас и близките ви.

„Ако жена ми ми се обади да купя мляко, няма да искам паролата. Но ако знам, че е на среща, или ми каже, че е претърпяла катастрофа и има нужда спешно да ѝ преведа пари – тогава вече я използваме“, обяснява Фарид.

Но когато получите подобно телефонно обаждане и чуете близък човек в беда, напрежението може да провали плановете ви. Затова е важно да знаете как да се подготвите психически и кога да бъдете нащрек.

Гари Шилдхорн е адвокат от Филаделфия, който успял да избегне подобна deepfake измама през 2023 г. Шилдхорн посочва три основни предупредителни сигнала.

„Първият е времето – всичко трябва да стане веднага. Вторият е, че никога не искат проследими плащания. Ако настояват за биткойни, ваучери за подарък или пари в брой, вече знаете каква е целта. Третият е, че се опитват да контролират с кого разговаряте“, казва той.

Експертът Брайън Лонг смята, че разпознаването на тези признаци е важно, но хората трябва и психически да са подготвени за подобни ситуации. „Най-важното е как реагирате. Трябва да подготвите мисленето си за подобен сценарий“, казва той.

Експертите препоръчват също семействата редовно да си припомнят кодовата дума и да упражняват как биха реагирали при подобно спешно обаждане – да запазят спокойствие, да поискат паролата и да се консултират с човек, на когото имат доверие, преди да предприемат каквото и да било.

„Разказвам историята си, защото искам хората да разберат колко плашещи, психологически въздействащи и реалистични могат да бъдат тези обаждания. Информираността е най-силното ни оръжие“, казва Елизабет Бенц.

Редактор: Ина Григорова