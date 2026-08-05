Съвместна акция на служители на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разкри нелегален обект за производство, бутилиране и съхранение на зехтин в бившия стопански двор на село Житен, край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава.

Началникът на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР Милен Христов обясни, че операцията е започнала след получена оперативна информация за незаконна дейност, свързана с производство, съхранение и разпространение на зехтин.

„След проведено наблюдение и оперативна работа колегите проникнаха в помещението, където откриха различни вещества, опаковки, етикети, печати и документи, които в момента се изясняват“, посочи Христов.

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Началникът на отдел „Контрол на храните“ към Областната дирекция по безопасност на храните - София-град Бистра Иванова подчерта, че проверяваният обект няма необходимата регистрация за производство, търговия или складиране на хранителни продукти.

„Мястото не е регистрирано за производство, търговия и складиране на храни, в това число и на растителни масла“, заяви тя. По думите ѝ в помещението са открити големи количества растително масло, което се етикетира като Extra Virgin и се бутилира в различни разфасовки - метални тенекии и бутилки с луксозни опаковки.

Според Иванова опаковките създават впечатление за висококачествен продукт, но реалната картина е съвсем различна. „Виждаме силно замърсени съдове с растително масло, за което към момента не можем да кажем какъв точно е произходът му. Това, което се намира тук, не кореспондира с информацията, която достига до потребителя“, каза тя.

Експертът допълни, че липсват задължителните обозначения за произхода на продукта и най-важният реквизит - посочен бизнес оператор. „Нямаме фирма, която да стои зад този продукт и да носи отговорност за него“, обясни Иванова.

По първоначални данни в склада са открити около 4 тона суровина и още приблизително 3 тона вече бутилиран продукт. „Всички тези количества ще бъдат поставени под забрана и няма да достигнат до пазара“, увери Иванова.

Тя подчерта, че предстои да бъде установено дали и каква част от произведената продукция вече е била разпространена. При проверката инспекторите са открили опаковки с обозначения и знаци, наподобяващи международни сертификати за качество.

„Най-вероятно съответните сертифициращи организации изобщо не знаят, че техните символи се използват. След като липсва бизнес оператор, няма и кого да посочим като носещ отговорност за тези обозначения“, коментира Иванова.

Освен продуктите, в обекта са намерени печати, документи и други материали, които могат да помогнат за проследяване на лицата, стоящи зад дейността. Милен Христов съобщи, че при влизането в склада са установени трима души, които са извършвали дейности по пълнене, опаковане и товарене на продукцията.

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„Тези лица ще бъдат задържани за срок до 24 часа с полицейска заповед. Предстои да бъдат разпитани, тъй като има още лица, които трябва да бъдат установени по схемата“, каза той.

По думите му на този етап е рано да се говори за конкретни престъпления. „Първо установяваме нарушенията и всички факти по случая. Разследването продължава и предстои да бъдат изяснени всички участници в дейността“, подчерта Христов.

От БАБХ призоваха гражданите да бъдат внимателни при покупката на зехтин и други хранителни продукти. Според инспекторите липсата на задължителни реквизити, както и на ясно посочен производител или търговец, е сериозен сигнал, че с продукта може да има проблем. От агенцията разчитат и на активността на потребителите, за да бъдат ограничени подобни нелегални практики.

От СДВР отказаха да разкрият как е започнало разследването, но подчертаха, че всяка информация от граждани се проверява. От полицията увериха, че хората, които подават сигнали за подобни нарушения, могат да разчитат на пълна анонимност.

По време на проверката инспекторите са установили, че в обекта е извършвано бутилиране и етикетиране на продукта, но не и производство на самото масло. Суровината е съхранявана в големи, силно замърсени съдове без никакви обозначения и без документи за произход.

Тя допълни, че крайната цел е да бъдат установени лицата, които стоят зад цялата схема. „Има достатъчно възможности да стигнем до истинския извършител - не просто на нарушение, а на престъпление“, заяви Иванова.

Редактор: Цветина Петкова