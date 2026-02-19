Полицията в Северна Гърция разби престъпна група, продавала стотици тонове евтино слънчогледово олио, представяно за висококачествен и награждаван зехтин. Продукцията е пласирана на пазарите в Гърция и Германия, като реализираната печалба възлиза на над 3 милиона евро.

Властите съобщиха, че в района на Верия, западно от Солун, са арестувани трима души. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация и нарушения на правилата за безопасност на храните.

Според разследващите двама от заподозрените използвали складово помещение в дома си като работилница. Там те смесвали големи количества слънчогледово олио - значително по-евтино от зехтина и използвано основно за пържене - с оцветители и ароматизатори. Получената смес била пакетирана в пластмасови и метални туби като зехтин категория „екстра върджин“ от гръцки региони, известни с високото си качество.

Схемата е действала поне от 2020 г. Смята се, че на вътрешния пазар в Гърция са пласирани поне 600 тона фалшив зехтин, а през последните 10 месеца още 81 тона са изнесени за Германия. Полицията изчислява, че заподозрените са получили незаконно около 3,4 милиона евро, като същевременно са избегнали плащането на данъци и такси в размер на още 440 000 евро.

Измамите със зехтин в страната не са рядкост. От ноември 2024 г. насам полицията в Северна Гърция е разбила общо шест подобни групи, арестувала е 20 заподозрени и е иззела над 40 000 литра фалшифицирано олио.

