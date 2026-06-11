Днес депутатите гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на „Прогресивна България”.

Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт поотделно.

Правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни

Нов момент в законодателството е въвеждането на т.нар. „справедлива цена”. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална според управляващите надценка.

Със законопроекта се въвежда и понятието „господстващо положение” за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени и по този начин изкривяват пазара.

Редактор: Мария Барабашка