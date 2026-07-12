Сутрешна гимнастика вместо обичайното начало на деня. Десетки възрастни хора в Димитровград вече могат да започват деня си с движение в парка с професионален треньор. Инициативата е на общината и събира десетки в най-големия парк в града. Освен ползите за здравето, тренировките се превръщат и в място за срещи, общуване и активен социален живот.

Понеделник и петък сутринта сред прохладата на парк „Марица” в Димитровград вече са запазени за хората на възраст над 65 години. Инициативата се казва „Спорт в парка”, всеки е добре дошъл, а упражненията са специално разработени за подобряване на мобилността, физическата активност и жизнения тонус.

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„Правим така, че всяка тренировка да наблягаме на някое определено двигателно качество, работим върху баланс, който е много важен за възрастните хора. Затова цялата тренировка беше насочена изцяло върху баланса, за да могат да не залитат, когато ходят, да имат здрава и стабилна стъпка”, казва треньорът Гочо Гочев.

Всяка тренировка е с различен акцент. След упражненията за баланс предстоят занимания за сила, мобилност и координация - умения, които помагат в ежедневието и намаляват риска от падания.

„Трябва да внимават много с натоварването и с мобилността на крайниците. Една от тренировките ще бъде изцяло посветена на мобилността”, посочва още треньорът.

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Само за седмица участниците вече са близо 50, част от тях свикнали с движение, други тепърва започващи с физическата активност. Всички обаче са доволни.

„Беше прекрасна тренировката, много ми хареса и ще дойда пак”, казва Пепа Рачева.

„Няма да пропускаме понеделник и петък, ще сме тук”, споделя Пепа Апостолова.

„Като за възрастни хора упражненията са леки, а същевременно мотивиращи”, смята Кичка Кокоева.

„Той подхожда интелигентно към състава на групата. При нас възрастните балансът е водещ”, казва Вълка Ангелова.

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Освен повече движение, инициативата има и друга цел - да събира хората и да ги насърчава към активен социален живот.

„Да не забравяме и факта за социалната активност. Тук си дават среща хора от целия град. Видимо е, че интересът е огромен”, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.

Идеята е взаимствана от добри европейски практики, където подобни занимания за хората от третата възраст се организират от години. Ако интересът се запази, от общината смятат да организират тренировки и в друг голям парк в града, за да спестят пътя на хората.