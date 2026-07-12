Скандален случай от Видин - сватба с близо 1300 гости в училище и мощна музика до късно през нощта предизвика масово обществено недоволство. В полицията са получени близо 50 сигнала за нарушаване на нощната тишина, а директорът на местната полиция вече разпореди проверка.

Сватбата, оставила видинчани будни, се провежда в петък срещу събота през нощта във видинския квартал „Нов път“, в двора на училището „Софроний Врачански“. Имало е няколко оркестъра от Сърбия, България и Румъния, както и различни изпълнители от България и чужбина.

Организаторът на събитието и бащата на младоженеца - Калин Петров, е общински съветник във Видин. Казва, че се извинява на видинчани и ще плати нужната глоба за силната музика. От полицията във Видин пък коментираха, че започват проверка относно това кой е дал разрешение в училищния двор да се проведе подобно събитие с толкова много гости, близо 1300. Ще бъде направена и проверка на училищното ръководство защо са позволили в училищния двор да се проведе сватба. Както и Икономическа полиция ще проверява Калин Петров откъде има тези средства, за да организира такова голямо тържество.

Сватба в училищен двор с над 1 300 гости предизвика обществено недоволсто във Видин

"Петък срещу събота в областната дирекция на МВР във Видин има подадено множество сигнали, може би са над 50, от различни точки на областния град, като сигналите са за силна музика, без да бъде конкретизирано място, от което идва това нарушаване на нощната тишина", коментира комисар Мартин Марков - началник на отдел Охранителна полиция в ОДМВР - Видин.

"От служители на областната дирекция са извършени проверки, като е констатирано, че въпросната силна музика идва от квартал „Нов път“, където в двора на училището се провежда тържество - сватба", добави той.

"За констатираното нарушаване на нощната тишина, силната музика, колегите, които са го установили, са изготвили съответните документи", посочи той и допълни: "През нощта наши екипи са отишли на място, които екипи са констатирали, че на място се провежда такова тържество. Констатирали са, че има над хиляда гости на тържеството. Същото се провежда на място, където предварително е уведомено за това нещо и че наистина има силна музика, която е продължила в ранните часове на събота сутрин", коментира комисар Марков.

"На организатора са му отправени предупреждения. Разяснено му е, че ще бъдат съставени съответните административно-наказателни мерки срещу него за неизпълнение на полицейското разпореждане, което е и направено", заяви той.

Въпреки отправените предупреждения музиката не е била намалена. "Оттук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отправено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина, също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията, провеждането и всичко останало във връзка с това мероприятие", посочи комисар Марков.

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