Историческо събитие за българския театър на една от най-престижните сцени в света. Спектакълът на Явор Гърдев „Вакханки“ с премиерни вечери в Античния театър в Епидавър пред общо над 15 000 зрители.

Той поставя началото на сътрудничеството между Народния театър „Иван Вазов“, Фестивала „Атина – Епидавър“, Vegas Culture и Държавния театър на Северна Гърция.

По реализацията работи българо-гръцки екип от близо 100 актьори, музиканти, творчески и технически специалисти. Сред българските имена са Леонид Йовчев, Самуел Финци, Иван Юруков, Мартин Димитров и Александра Свиленова.

Предстои и мащабно турне с представления в 15 театъра в 10 града в Гърция.

„Изключителна режисура на Явор Гърдев – едно невероятно предизвикателство, което той за пореден път ни отправи, за да можем да реализираме този спектакъл. За нас това е историческо представяне, с което отново потвърдихме нашата позиция на европейската карта. Това е изключителен успех за Народния театър и за целия екип, който стоеше зад реализацията на този спектакъл. Радвам се, че това е първото от много последващи събития, с които поставяме началото на нова епоха за българския театър“, каза Васил Василев, директор на Народния театър „Иван Вазов“.

Редактор: Ина Григорова