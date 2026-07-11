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Как горещините се отразяват на различните стопански отрасли
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Слънчева събота с температури до 35 градуса
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Задава ли се гореща вълна от над 40 градуса през юли у нас
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Прогноза за времето (10.07.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (10.07.2026 - сутрешна)
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Започва динамичен период с гръмотевични бури и градушки
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ивета Костадинова
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