Снимка: Стопкадър, NOVA
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След тежкия инцидент дядо Тодор остава в изключително трудна ситуация
Пловдивчани организират мащабна доброволческа акция в помощ на възрастен мъж. Голям пожар превърна дома на 75-годишния дядо Тодор в необитаемо място. След тежкия инцидент той остава в изключително трудна ситуация, а сега десетки доброволци се обединяват, за да му помогнат да направи първата крачка към нормалния живот.
Инициативата е организирана от хуманитарен център „Каритас Витания“. Един от организаторите - Таня Джумеркова, разказва, че мъжът сам е потърсил помощ.
„Посетихме го, за да преценим дали наистина има нужда. Когато видяхме условията, в които живее, решихме, че трябва да му помогнем. Никой не заслужава да живее в сажди“, каза тя.
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В акцията се включиха доброволци от различни организации - представители на район „Южен“, Община Пловдив, доброволно формирование 112, както и граждани, решили да помогнат.
„Просто съм изненадана как успяхме да свалим всичко, което е изгоряло и дори вече успяваме да почистим, защото строителен предприемач ще помогне да освежим жилището“, допълни Джумеркова.
„Освен с труд и идеи, мога да помогна и с мебели. Ако всеки се включи с малка помощ, нещата ще имат добър край“, сподели Жасмин, която е част от доброволците.
Организаторите призовават всички желаещи да се включат в помощта за дядо Тодор. Осигурени са необходимите предпазни средства - ръкавици и маски.
Повече гледайте във видеото.
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