Парламентът прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година. Мнозинството от народните представители гласуваха „за“.

Финансовата рамка предвижда значителен ръст на средствата за подобряване на достъпа до медицинска помощ и повишаване на качеството на услугите. Предвижда се увеличаване на средствата за болнична помощ, актуализиране на клиничните пътеки и осигуряване на по-добро финансиране за лечение на социално значими заболявания.

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Разширява се на обхватът на доболничната помощ с повече ресурси за диагностика и профилактика, с цел ранно откриване на заболявания и намаляване на нуждата от скъпоструващо болнично лечение, както и допълнителни средства за реимбурсиране на лекарствени продукти, включително за иновативни терапии.

Част от бюджета е насочена към надграждане на електронното здравеопазване и оптимизиране на контролните механизми на Касата.

Бюджетът е стъпка към гарантиране на по-висока финансова стабилност на системата и осигуряване на по-добра грижа за пациентите, подчертаха от "Прогресивна България".

От опозицията отправиха критики относно ефективността при разходването на средствата и поискаха засилен контрол върху работата на болничните заведения. Някои народни представители изразиха скептицизъм относно това дали увеличените бюджети ще доведат до реално повишаване на качеството на услугата за пациента.

Редактор: Цвета Лазаркова