Със създаването на платформата „Диагноза България“ от 19-годишния Мартин Атанасов темата за парите в здравеопазването отново излезе на преден план. Данните за разходите на болниците и цените на лекарствата предизвикаха обществен дебат за прозрачността при харченето на публични средства.

В ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS темата коментираха бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков и председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов, които изтъкнаха основните проблеми в системата.

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По повод твърдения за големи разлики в цените на едни и същи лекарства в различни лечебни заведения Таушанов заяви, че подобни информации са силно преувеличени.

„Не искам да коментирам тази платформа, тъй като не съм запознат с нея. Но не е вярно твърдението, което се лансира, че има драстично голяма разлика в цените на едни и същи лекарства в различните болници. Разликите са около два-три пъти, а не 10 или 12“, каза той.

Според него решение на проблема би било Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да определя пределна цена, която да се заплаща за даден медикамент.

„Основният проблем е корупцията. Тя впоследствие се узаконява. Започва с неправомерни действия, след което те се легализират чрез парламента или чрез наредби на министерството и така стават практически непоклатими“, заяви проф. Хинков.

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По думите му настоящият модел на финансиране концентрира прекалено голяма част от публичния ресурс в болничната помощ, която "продължава да изсмуква ресурсите на касата".

„От 10 години няма действаща наредба, която да измерва удовлетвореността на пациентите. Няма индикатори за оказаната медицинска помощ. За касата няма значение дали пациентът е починал, дали се е излекувал, или само се е подобрил. Касата плаща“, изтъкна Таушев.

Според проф. Хинков изграждането на Национална детска болница няма да реши проблемите на детското здравеопазване. Според него, ако се въведе централизиран модел, трябва държавата да разполага с много добре развита инфраструктура - хеликоптери, площадки за кацане и хангари.

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„Здравеопазването няма цвят - син или червен - и тук политика не може и не бива да се прави, защото всички сме българи и всички трябва да получаваме справедлива здравна помощ“, заяви проф. Хинков.

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Редактор: Иван Иванов