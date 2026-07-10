Само за три дни - три спасителни мисии на военните „Спартани”. С тях бяха превозени деца за лечения в чужбина - едно в Италия и две в Германия.

Мисиите на военните самолети в чужбина стават само със заповед на министъра на отбраната, по искане на здравното министерство. В механизма участва и МВнР, за необходимите дипломатически разрешения. Координацията обаче трябва да е бърза. Това обясни в „Интервюто след Новините на NOVA” майор Дарина Христозова , пилот и заместник-командир по летателната подготовка в 16 - та авиобаза „Враждебна”.

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Екипите винаги са готови да действат. На територията на България могат да излетят за до 120 минути.

„Първо и основно е състоянието на пациента. Колкото повече време имаме да планираме една летателна задача, една мисия, толкова повече фактори можем да предвидим. От опита си можем да съобразим какво би могло да се обърка във връзка с планирането, организирането и изпълнението на една задача, за да го предотвратим навреме. Имаме необходимост и от много добра координация с лекарските екипи. Ще използвам случая да благодаря на д-р Богомил Здравков и на медицинската сестра от ВМА старшина Мария Борисова", каза майор Христозова.

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Редактор: Ина Григорова