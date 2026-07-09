Спасителна мисия номер 3 - в четвъртък военният „Спартан“ осигури въздушен транспорт на бебе, съпровождащ медицински екип и придружител.

Бебето е с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Сега надеждата на семейството му е за успешна трансплантация в Италия.

Самолетът излетя в 07:44 часа от авиобазата до летище Пловдив за Рим и се завърна в България в 14:08 часа.

Екипажът на самолета беше в състав капитан Георги Пъшев – командир, майор Жасмина Христова – втори пилот, капитан Митко Гергов – борден инженер и бордна медицинска сестра старшина Мария Борисова, съобщават от МО. Задачата бе изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването.

Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа: Транспортираха деца за лечение в Германия

През изминалите два дни други две деца - на 12 и 16 години - заминаха за Германия, отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация.

Снимка: МО

Редактор: Мария Барабашка