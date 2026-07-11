Поклонението пред генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник, 13 юли. То ще се състои от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

„С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров - военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика”, се посочва в съобщението на ведомството.

Последен полет към звездите: Напусна ни българският космонавт Александър Александров

Генерал-майор Александров ни напусна на 10 юли, а тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев.

Александър Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“, Станция Мир и Союз ТМ-4. Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

Редактор: Ивета Костадинова