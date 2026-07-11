Снимка: Стопкадър, NOVA
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В ефира на „Събуди се” двамата актьори разказаха повече за театралното представление „Кислород”
За новите роли в живота, новите роли на сцената, новите постановки в афиша и най-вече онези ценни моменти и хора, които носят в живота ни кислород разказа в ефира на „Събуди се” актрисата Радина Боршош.
Тя сподели повече за баланса между майчинството и живота на актриса. „Въпреки, че театърът е моята най-голяма любов и не мога да си представя живота си без него, толкова беше голяма мечтата ми да създам семейство, че абсолютно се потопих в този момент. Това е най-голямото събитие и най-големия смисъл в моя живот”, каза тя.
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А заедно с актьора Йордан Ръсин разказаха повече за театралното представление „Кислород”.
„Този текст наистина е бягство от познатите театрални форми и това е едно от нещата, което много ме привлече. Можем да наречем този текст на Иван Вирипаев бунт и революция. Той изключително провокативно поставя тези двама души на сцената - мъж и жена, и ги сблъсква помежду им. Те сякаш са представители на всички мъже и жени по света. Завихря се едно лудо темпо на представлението, защото целият текст е като музикален плейлист с десет песни, които постепенно започват да пренаписват нашия живот. В един момент става толкова задъхано темпото, че сякаш ти се отнема целия кислород”, загатна актрисата.
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„След няколко дни излизаме с Радина. Надяваме се да бъде едно хубаво изживяване. Ние за първи път се срещаме на театрална сцена и има симбиоза, в която един предлага нещо и другия поема предложението, обгръща го и предлага свое и така се допълваме един друг”, сподели Йордан Ръсин.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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