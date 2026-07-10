Окръжната прокуратура в Бургас поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на германски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от съд в Мюнхен през април 2026 г.

Мъжът е обект на разследване в Германия за предполагаемо участие в организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

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Издирваният е бил открит и арестуван в района на карнобатското село Искра. Задържането е извършено след оперативна работа и информация, че той се укрива в района.

Акцията е проведена съвместно от българските и германските власти. От българска страна в операцията са участвали служители на Главна дирекция „Национална полиция“, със съдействието на полицаи от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Днес Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за оставането на германския гражданин в ареста.

Редактор: Цветина Петкова