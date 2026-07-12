Необичаен проблем във Великотърновско и нестандартен начин за разрешаването му предизвика полемика в община Павликени. В село Върбовка хората се оплакват от набези на коне, които не било ясно чии са. А кметът реши да ги пусне за продажба в социалните мрежи.

Кметът на населеното място предизвика вниманието на обществеността във Великотърновско с една много нестандартна обява. Той каза, че продава коне, тъй като били с неизяснена собственост, а собствениците им, реалните, отказвали да ги признаят и ги пускат да бродят из селото, а животните причиняват много щети.

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Десетки безпризорни коне могат да се видят още при влизане в село Върбовка. За последните три месеца конете са нанесли десетки щети.

"Като се събират 20-25 например, и особено когато има малки кончета покрай тях, стават агресивни, спускат се към хората, към малки деца. Имаме съборени зидове на хората, в които са се търкали. Имаме счупени огледала на коли", казва кметът на селото Антон Антонов.

И тук идва проблемът пред местната управа - всеки отрича конете да са негови. "След като всеки един от тях твърди, че конете не са негови, тогава си казах: "След като не са техни, значи са мои, на местното и затова да ги обявя за продан". Конете по 500 €, кончетата по 250 €. Доста народ се обади, даже един бизнесмен се обади, каза: "Готов съм, идвам още в момента да ги натоваря всичките". Аз му обясних, че това е в кръга на сплашването, просто да ги сплаша. Имаше ефект", посочва Антонов.

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Ефектът обаче е бил за кратко и историята се повтаря отново през последните дни. Освен, че има безпризорни коне, проблемът прераснал и в мародерство - започнали и кражби на животни.

Сега кметът е решил да не пуска отново сплашващи обяви, а започва с твърда ръка да се бори с проблема с безстопанствените коне.

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