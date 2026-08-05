След дни на непрекъсната борба в тежки условия, пожарът под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“ е напълно потушен.

На терен работиха служителите на Дирекция „Национален парк Пирин“, екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград, Планинската спасителна служба - отряд Сандански, Главна дирекция „Гранична полиция“ и доброволци от община Струмяни и град Разлог.

Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия

„Всеки овладян метър огън беше извоюван с огромен риск, всяка стъпка беше направена в изключително труднодостъпен терен, а всяко решение изискваше опит, самообладание и безупречна координация. Уникалната хеликоптерна операция, извършена в подкрепа на екипите, ще остане пример за професионализъм и решителност в името на опазването на българската природа”, казват от Национален парк „Пирин“.

Снимка: Национален парк „Пирин“

Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето (ВИДЕО + СНИМКИ)

„Потушаването на този пожар е победа, но и доказателство, че когато хора с чест, смелост и големи сърца застанат зад една кауза, дори най-тежките изпитания може да бъдат преодолени. Изказваме искрената си благодарност към всички, които участваха в гасителните действия, към институциите, доброволците и всички, които подкрепиха тази битка. Пирин беше спасен от смелостта на малцина. Нека бъде опазен благодарение на отговорността на всички!”, допълват те.

Редактор: Ивета Костадинова