Танкер e подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от "Ройтерс".

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Според информацията инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман.

ЮКМТО уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети.

Редактор: Ина Григорова