Снимка: БТА, архив
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Иран и Оман договориха нов маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток
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Инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман
Танкер e подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от "Ройтерс".
Иран и Оман договориха нов маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток
Според информацията инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман.
ЮКМТО уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети.Редактор: Ина Григорова
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