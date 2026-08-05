Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием на ученици в 8. клас. Резултатите са достъпни в електронната система за прием. Учениците и техните родители могат да проверят класирането си с входящ номер и идентификационен код ТУК.

Записването на приетите на този етап ученици ще се извърши на 6 и 7 август.

МОН публикува третото класиране за прием в 8 клас

До четвъртото класиране се стигна след трите предходни етапа на приема. Първите резултати бяха обявени на 14 юли, второто класиране - на 21 юли, а третото - на 29 юли.

При първото класиране в София бяха разпределени 9987 кандидат-гимназисти. Подадените заявления бяха 10 785, а 798 ученици останаха некласирани и автоматично участваха във втория етап на приема.

Данните на РУО - София-град показаха, че сред професионалните паралелки най-голям интерес е имало към специалността „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ с английски език в Националната търговско-банкова гимназия. При профилираните паралелки най-желана е била испанската паралелка в 164. гимназия „Мигел де Сервантес“.

Петима седмокласници постигнаха максимален бал от 500 точки. Четирима бяха приети в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а един – в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

Обявиха второто класиране за прием в 8 клас

Най-високият минимален бал при първото класиране беше в Софийската математическа гимназия – 481,25 точки, следвана от 91. Немска езикова гимназия, 164. гимназия „Мигел де Сервантес“ и Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет - София.

Обявиха първото класиране за прием в гимназиите

Редактор: Цветина Петкова