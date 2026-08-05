В края на юли село Мирково, разположено на 60 км от София, се превърна в декор за световна музикална продукция. В местността Бърдо световноизвестният артист Джеймс Блейк засне част от видеоклипа към дуета с Травис Скот - песен, която е саундтрак на филма „Одисея“ на Кристофър Нолан. За броени дни след премиерата си клипът обиколи света и натрупа над 4 милиона гледания.

Световно ниво и организация за 12 часа

Зад мащабните кадри, заснети на българска земя, стои български екип от близо 80 души. Ролята на местен продуцент поема Елена Дорошенко, чиято задача е да подготви терена, да организира логистиката и да осигури пълно спокойствие за творческия процес.Подготовката отнема едва 3-4 дни - от раждането на идеята и огледа на локациите до получаването на всички разрешителни. Самият снимачен процес с Джеймс Блейк продължава точно 12 часа.

„Режисьорът имаше нужда от пространство и красота, затова се спряхме на Мирково. Искахме да запалим къща и да покажем пътя, по който се е възпламенила“ - споделя продуцентът Елена Дорошенко.

Истински огън и 10 пожарни коли на терен

Тъй като снимките се провеждат в разгара на лятото, когато рискът от пожари е висок, екипът предприема стриктни мерки за сигурност. Огнят във видеото е напълно автентичен, а за безопасността на терен се грижат пожарникари. Впоследствие в постпродукцията са добавени ефекти, за да се увеличи мащабът и пътят на пламъците.

Снимка: Александър Станишев

Шанс за „Оскар“ и бъдещето на филмовата индустрия у нас

Композиторът на саундтрака вече има три награди „Оскар“ в своята колекция, което дава основание на екипа да вярва, че песента има реален шанс да спечели статуетка.Проектът за пореден път доказва високия професионализъм на българските снимачни екипи.

"Вратата е отворена отдавна и постоянно идват продукции, които искат да снимат при нас.Имаме доста артисти, с които сме работели. Снимали сме Майкъл Бубле, на Джон Батист миналата година снимахме музикален клип, доста такива артисти идват в България и снимат с нас", споделя продуцентът Елена Дорошенко.

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