Руското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили са нанесли удари по още три товарни кораба в акваторията на Черно море. Не е ясно местоположението на плавателните съдове, какви са щетите или евентуални пострадали, предаде Reuters.

Новите удари идват на фона на ескалиращото противопоставяне между Русия и Украйна в Черно море. През последните седмици двете страни значително увеличиха атаките срещу корабоплаването, което поражда опасения за сигурността на един от най-важните морски търговски маршрути в света.

Русия обяви, че е поразила два украински кораба в Черно море

⚡BREAKING:



🇷🇺 Russia reports striking three cargo vessels operating in the Black Sea region. pic.twitter.com/TONn0fZTO1 — Litest (@Litest) August 5, 2026

Засиленото напрежение вече оказва влияние и върху международните пазари. Според анализатори несигурността около корабоплаването в Черно море допринася за поскъпването на пшеницата и засилва опасенията, че регионът може да се превърне в ново стратегическо „тясно място“ за световната търговия, подобно на Ормузкия проток.

Трима моряци са тежко ранени при удар с дрон срещу турски товарен кораб в Черно море

Само ден по-рано стана ясно, че най-малко трима моряци от турския товарен кораб „Надежда“ са били тежко ранени при атака с дронове край Новоросийск. Турските власти не посочиха извършителя, но според местни медии, позоваващи се на капитана на плавателния съд, атаката е била извършена от украински дронове. Всичките 23 членове на екипажа впоследствие бяха евакуирани от руския военноморски флот.

По-рано тази седмица руското министерство на отбраната съобщи и за удари по четири кораба, които според Москва са превозвали военни товари за украинските въоръжени сили, както и по пристанищна инфраструктура в Николаевска и Одеска област. Независима проверка на тези твърдения към момента не е възможна.

Редактор: Цветина Петкова