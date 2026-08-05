Кога желанието да държим всичко под контрол ни помага и кога се превръща в най-големия ни враг? Именно този въпрос стои в центъра на най-новия епизод на NOVA Lab Balance, в който водещата Лора Инджова разговаря с психолога и психотерапевт Ани Владимирова.

В откровен и изключително личен разговор двете признават, че и самите те се разпознават в поведението на т.нар. "контрол фрик". От тази отправна точка те повеждат зрителите към една от най-важните теми на съвременния човек – защо изпитваме непрекъсната нужда да контролираме себе си, хората около нас и събитията, които всъщност не зависят от нас.

Кога контролът е полезен?

По думите на Ани Владимирова контролът не е негативно качество сам по себе си. Напротив – той е естествен механизъм за адаптация, който ни помага да планираме, да управляваме емоциите си и да вземаме разумни решения.

Проблемът идва тогава, когато контролът престане да ни служи и започне да управлява живота ни.

„Здравословният контрол ни дава повече свобода. Нездравословният ни я отнема“, подчертава психотерапевтът.

Защо ставаме контролиращи?

В епизода зрителите ще чуят защо стремежът към контрол най-често се корени в детството, семейната среда и преживените травми.

Според Ани Владимирова прекомерният контрол често е защитен механизъм, който се изгражда след несигурност, отхвърляне, липса на емоционална сигурност или болезнени житейски преживявания.

Колкото повече човек се опитва да избегне страха чрез контрол, толкова повече тревожността се засилва и създава усещането, че трябва да контролира абсолютно всичко.

Как контролът разрушава отношенията?

Разговорът засяга и една от най-чувствителните теми – как стремежът към контрол влияе върху любовните връзки, приятелствата, родителството и работната среда.

От обсебващото поведение между партньори, през ревността и липсата на доверие, до прекомерния контрол върху децата или колегите – Ани Владимирова обяснява как несигурността постепенно прераства в желание да управляваме живота на другите.

Специално внимание е отделено и на токсичните взаимоотношения, в които контролът може да доведе до сериозни психологически последствия както за контролиращия, така и за човека отсреща.

Паник атаки, тревожност и обсесивно поведение

Сред най-интересните моменти в разговора са обясненията как прекомерният контрол може да отключи генерализирана тревожност, панически атаки и обсесивно-компулсивни прояви.

Ани Владимирова разказва как мозъкът постепенно изгражда модели, при които човек започва да вярва, че единственият начин да се чувства в безопасност е чрез още повече контрол.

Така се създава порочен кръг, от който излизането изисква осъзнаване, промяна на мисловните модели, а в някои случаи – и професионална помощ.

Как да прекъснем нуждата да контролираме всичко?

Освен че анализира причините, психотерапевтът предлага и конкретни насоки за справяне:

- разпознаване на автоматичните мисли;

- работа с тревожността;

- изграждане на психологическа гъвкавост;

- приемане на несигурността като естествена част от живота;

- развиване на доверие – както към другите, така и към самите себе си.

Една от най-силните идеи в разговора е, че истинската сигурност не идва от това да предвидим всичко, а от увереността, че ще можем да се справим, когато животът ни изненада.

Посланието

В края на епизода Лора Инджова и Ани Владимирова оставят зрителите с важен извод – не можем да контролираме света, но можем да променим начина, по който реагираме на него.

Финалното послание на психотерапевта звучи едновременно просто и силно:

„Никога няма да имате всички отговори предварително. Вярвайте, че можете да се справите дори в най-непредвидимите ситуации. И никога не се отказвайте от себе си“.

Новият епизод на NOVA Lab Balance предлага не просто разговор за психологията на контрола, а възможност всеки зрител да се разпознае в собствените си страхове, навици и модели на поведение и да направи първата крачка към по-спокоен и балансиран живот.

Редактор: Ина Григорова