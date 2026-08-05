Самолетни билети за 869 196 евро до 57 дестинации ще бъдат закупени от парламента, показва обществена поръчка. С ДДС сумата минава 1 милион.

Освен вътрешните полети до Варна и Бургас, които се ползват ежеседмично от депутатите по време на сесия, те трябва да имат възможност да летят до всички европейски столици и повечето големи градове на континента, включително Москва, Санкт Петербург, Истанбул и др. Сред по-далечните точки са Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, Пекин, Ханой и Делхи.

Договорът за самолетните билети ще е за 2 години, а към доставчика има редица изисквания. Трябва да е на линия 24 часа, включително да приема и изпълнява заявки в почивни и празнични дни. При запитване за резервация на самолетни билети трябва да отговори с оферта на парламента до 1 час. Всеки предложен вариант трябва да включва: авиокомпания, маршрут, часове на пътуване, информация за срока на изтичане на резервацията.

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Изрично е уточнено, че първо ще се гледат офертите на нискотарифните компании, а ако няма удобни полети от тях – тогава и на останалите превозвачи. Няма да се приемат оферти за полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно пространство поради недостатъчно ниво на сигурност, изрично се уточнява в изискванията на НС. Доставчикът трябва да предлага първо директни полети или такива с най-малко прекачвания, а ако няма – маршрути, които са с най-подходящи връзки за съответните дестинации.

Освен за пътувания по въздух Народното събрание се готви и за такива по земя. С друга обществена поръчка ще се закупува гориво за нуждите на парламентарния автопарк, което се прави ежегодно.

Предвидени са общо 485 520 евро без ДДС, като част от тях ще са за гориво за отопление за почивната база на парламента във Велинград. За там са нужни 10 хиляди литра дизелово гориво и 100 000 нм3 компресиран природен газ в бутилки за отопление. За колите, които возят депутатите, трябва да бъдат доставени 200 хил. литра бензин А-95Н, 25 хил. литра А-98Н/А-100Н, 20 хил. литра евродизел и 5000 литра дизел с добавка.

Така общо за последните си обществени поръчки 52-ото НС е заделило 1 446 903 евро без ДДС.

Редактор: Цвета Лазаркова