Правителството предлага Народното събрание да отмени въведените в края на 2025 г. временни ограничения върху износа и вътреобщностните доставки на определени нефтопродукти. За целта кабинетът прие решение, с което официално внася предложението в парламента.

Ако бъде одобрено от депутатите, ще отпадне забраната за износ и доставки към други държави от Европейския съюз на някои видове горива и нефтопродукти. Сред тях са дизеловото гориво – със и без биокомпонент, керосинът, индустриалните горива, както и средните масла, произведени от битуминозни минерали.

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Ограничителната мярка беше въведена с решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. като временна стъпка, а сега правителството предлага тя да бъде отменена.

Редактор: Цветина Петкова