След като САЩ наложиха санкции на две руски петролни компании – „Лукойл” и „Роснефт, предлагат България превантивно да спре да изнася горива. Проектът на решение се гледа на извънредно заседание на Бюджетна комисия, а след това предстои да влезе в пленарната зала. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

„Току-що с парламентарните групи на ИТН, БСП и „ДПС-Ново начало” внесохме проект на решение на Народното събрание, което след малко ще гледаме в Бюджетна комисия, а впоследствие - и в пленарна зала. То касае сектора на горивата в България. Конкретното ни предложение е да ограничим износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените, както и злоупотреба с количествата, които съхраняваме”, обясни председателят на Комисията по бюджет и финанси.

Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината

„Според нас цените в съседните ни държави се покачват заради спекула с геополитическата обстановка. С тази временна мярка искаме да не позволим това да се случи и у нас”, каза още Добрев.

Припомняме, че в четвъртък стана ясно, че „Лукойл” вече е получила оферта за изкупуване на международните ѝ активи. Посочва се, че офертата е приета, а компанията се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Отзвук

Решението в Комисия беше подкрепено и от депутатите от „Продължаваме Промяната-Демократична България”. По думите на председателя на ПП Асен Василев страната ни има само един доставчик на самолетно гориво. За дизел – „почти само един”. „Тази мярка е разумна само при определени условия, които не знаем дали съществувай, тъй като беше внесена в много спешен порядък”, подчерта народният представител. Той припомни, че половината български резерв на горива се складира извън страната.

От ПП-ДБ внесоха искане за спешно изслушване на няколко министри – на енергетиката, финансите, икономиката, както и на шефа на ДАНС. За същото настояват и народните представители от МЕЧ. Те са категорични, че подобна мярка „няма да спаси ситуацията”.