Правителството има ясен план за действие, свързан с американските санкции срещу руски петролни компании. Това стане ясно след среща на министерствата при премиера Росен Желязков. Енергийният министър Жечо Станков увери, че България има гарантирани количества горива до края на годината.

„Към момента кабинетът има ясен план за действие, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои в няколко фази. Първата е свързана с проверка и мониторинг, където съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората – с превантивни мерки, които ще позволят въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретен план”, обясни енергийният министър Жечо Станков.

Той отправи апел към политическите опоненти да не преекспонират темата.

Правосъдният министър Георги Георгиев уточни, че рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност. Предприети са допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР.

„Причината са различни инциденти, които се случиха в няколко европейски държави. Това не е повод за паника, а за повишаване на вниманието, за актуализация на оценката на риска и за предприемане на адекватни действия от страна на службите”, поясни Георгиев. И заключи, че Европа е в нова ситуация, на която партньорите търсят адекватно решение.

Редактор: Габриела Павлова