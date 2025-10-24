Наложените върху Русия санкции в България ще доведат до това хората да се питат какво ще се случи с бензина. По отношение на туризма у нас – руски такъв има много малко. Колкото до влиянието на рестрикциите върху Руската федерация, те засягат около ¾ от износа на страната. И това са първите конкретно въведени срещу корпорации и първите, засягащи глобални играчи. Путин смята, че ще устои, енергетиката е добре. Той обаче отново отправи заплахи в случай, че на Украйна бъдат изпратени ракети с по-голям обсег. Това каза журналистът Чавдар Стефанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че „Лукойл” е корпорация, която е взела допълнително мерки – преди месеци е изместила част от персонала си в Дубай, дружеството, което е в Женева, остава там засега, но тенденцията е и то да отиде в Дубай. Според него за България най-доброто решнеие е продажбата на рафинерията

Преподавателят в Харковски университет проф. Михаил Станчев коментира, че срещата между Тръмп и Путин не е премахната от дневния ред, но не е известно кога ще се състои. Той допълни, че Володимир Зеленски е предприел активно външнополитическо турне в Европа и е успял да постигне отпускането на важна военна помощ за страната.

Стефанов допълни, че днес в руските медии няма коментари от страна на „Лукойл „ и „Роснефт”.

Журналистът посочи още, че е важно кога ще бъдат задействани санкциите и как ще бъдат спазвани те. А това може да се случи с намаляване на руския износ до 2-3 пъти, допълни още той. Стефанов каза още, че Китай получава най-голяма изгода от войната в Украйна. Станчев допълни, че точно заради това Тръмп иска да се срещне със Си Дзинпин.

"Никой не е забранил на банките да работят с „Лукойл”, защото вторичните санкции не са задействани - т.е. тези към банки и компании, които работят със санкционираните. Това е "ядрената" опция, но все още я няма. Америка пази себе си с тези санкции. Всяка банка, която има международни операции и иска да търгува в долари, няма да се престраши да наруши санкциите. Затова не очаквам сътресения. А и до 21 ноември ще се направят много транзакции в аванс. Това, което трябва да направи България, е да си купи още малко време – отлагане на мерките, за да се смени собствеността върху „Лукойл”, да се натрупат резерви, да се сключат сделки. Така българската икономика няма да пострада повече от руската”.Това каза финансистът Левон Хампарцумян в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи още, че ако Русия успява да продава петрола си въпреки санкциите, рестрикциите ще засегнат повече други държави, а не Руската федерация.

Икономистът Преслав Райков смята, че за дългосрочната визия за развитието на рафинерията е по-добре предаването на собствеността на оператор от международната сцена като „Сокар”. Държавата трябва да налага строг контрол и да събира приходите, каза още експертът.

„Одържавяването на компанията е истински риск за националната сигурност - не отдаването ѝ на международен играч. Причината – нямаме капацитет да я управляваме”, смята още Райков.

Той допълни, че неплащането на данъци води до това да се мисли за въпросното одържавяване.

