Американските санкции са накарали големите китайски държавни петролни компании да спрат покупките на руски петрол в краткоСрочен план. Това пише агенция Ройтерс, като се позовава на източници от търговски фирми.

Четири големи компании спират вноса, докато стане ясно – дали са заплашени от новите ограничения.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти



Китай купува огромни количества петрол от Русия, но значителен обем от него не минава през държавните фирми, а през множество малки, независими рафинерии, затова данните колко купуват държавните компании чувствително се различават.

Същевременно рафинериите в Индия, които са най-големият купувач на руски петрол, превозван по море, ще намалят рязко вноса си. Това казват за западни медии хора от петролната индустрия.

"Първо - тук няма нищо ново. Да, за нас носят сериозен характер и могат да имат определени последствия, но съществено няма да се отразят на нашето икономическо самочувствие", каза Владимир Путин.

"Досега Съединените щати отказваха да направят този ход. Това е тежък удар върху финансирането на военната агресия на Русия. Особено като знаем, че за първи път от началото на този конфликт руската икономика започва да страда повече. Така че вярвам, че това е истински повратен момент, който, в комбинация със санкциите, които току-що приехме тук и натиска, оказан върху няколко други участници, ще има ефект", смята Еманюел Макрон.

