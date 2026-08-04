Ден след откриването: Новият Младежки център във Варна затвори врати заради липса на финансиране

Само 24 часа след официалното си откриване новият Черноморски младежки център във Варна преустанови работа. Причината е, че Общинският съвет не отпусна средства за издръжката му, въпреки че в изграждането на сградата са инвестирани малко над 2 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Центърът, разположен в квартал „Аспарухово“, е част от национална мрежа от 21 младежки центъра, изградени с европейско финансиране. Според общината Варна е единствената община в страната, която все още не е осигурила средства за функционирането на подобен обект.

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В новата база са предвидени обучения по финансова грамотност, психично здраве, доброволчество, кариерно развитие и гражданско участие. Въпреки това ден след официалното прерязване на лентата вратите на сградата останаха заключени.

Парадоксът е, че дейността на Черноморския младежки център вече се е развивала повече от година в друго помещение, предоставено от Община Варна. За този период са проведени над 80 обучения с участието на близо 3000 млади хора, а още около 300 ученици са преминали курсове за развитие на дигитални умения.

„Младите хора днес, особено след пандемията и влиянието на социалните мрежи, имат сериозни проблеми със социализацията. Освен това много от тях изпитват и финансови затруднения. Те имат нужда от място, където да развиват потенциала си, някой да повярва в тях и да им даде възможност да се изразяват в сигурна среда. Всички наши дейности са напълно безплатни“, каза младежкият работник Тихомира Нанева.

Млади хора, преминали през обученията, също определят центъра като място, което им е помогнало да развият умения и увереност. „Когато имахме нужда от подкрепа за ученическия съвет или за организиране на различни инициативи, винаги намирахме такава тук“, разказа Калоян Тодоров.

„Успяхме сами да организираме събития, което много ми помогна да преодолея страха си да говоря пред публика“, сподели Калина.

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„За нас Черноморският младежки център е платформа за реализация на идеи, активна гражданска позиция и нови приятелства“, допълни Елена Димитрова.

В подкрепа на центъра публично се обяви и актьорът Филип Буков. „Този център е създаден, за да учи младите хора какви са техните права и отговорности като граждани и как да бъдат полезни на обществото“, заяви той във видеообръщение.

За да продължи дейността си, центърът се нуждае от около 360 000 евро годишно, които да покриват заплати на служителите и текущите разходи. Средствата обаче не получиха необходимата подкрепа в Общинския съвет.

Шестимата общински съветници от „Възраждане“, гласували „против“, мотивираха позицията си с опасения, че в центъра могат да бъдат популяризирани политики, свързани с т.нар. джендър идеология.

„Тези центрове трябва да бъдат т.нар. safe zone за младежите и да прокарват политики като равенство между половете, полово многообразие и борба с хомофобията“, заяви общинският съветник Георги Георгиев.

От Община Варна предупреждават, че отказът от финансиране може да има сериозни последици. По думите на заместник-кмета София Колева сградата е предоставена от държавата единствено с цел в нея да функционира младежки център. „Ако той не работи, има голяма вероятност управляващият орган да установи неизпълнение на условията по проекта и средствата в размер на над 2 милиона евро да трябва да бъдат възстановени. Надявам се Общинският съвет да преосмисли решението си и да осъзнае защо този център е необходим на Варна“, заяви Колева.