Някои от най-емблематичните забележителности на Будапеща временно ще останат без декоративно осветление като част от новите мерки за пестене на електроенергия, обявени от унгарските власти.

От петък вечер ще бъде изключено художественото осветление на сградата на унгарския парламент, а до понеделник поетапно ще бъде загасено и осветлението на сградите в района на Кралския дворец.

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Министърът на транспорта и инвестициите, Давид Витези, съобщи в своя Facebook: „Помолих ръководството на организацията да изключи декоративното осветление на сградите, управлявани от дирекция „Управление на комплекса на Кралския дворец“. В настоящата ситуация, когато националната електроенергийна мрежа изисква по-голямо внимание от всякога, е оправдано да се ограничи всяко потребление, от което може временно да се направи компромис.“

По думите му постепенно се изключва декоративното осветление на сградите в района на замъка Буда, като процесът ще приключи до понеделник, а осветлението няма да бъде включвано отново, докато това създава неоправдано допълнително натоварване върху електроенергийната мрежа. Мярката засяга Кармелитският манастир в квартал Вар, сградата на Министерството на социалните и семейните въпроси, Парламента на Унгария, Цитаделата и самия замък Буда.

Мерките са част от националния план за ограничаване на потреблението на електроенергия на фона на задълбочаващата се енергийна ситуация в страната.

Причината е очакваното намаляване на производството в АЕЦ „Пакш“, чието спиране унгарският премиер Петер Мадяр обяви заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав. Водата от реката се използва за охлаждането на реакторите, а продължителното засушаване и рекордно ниският дебит затрудняват нормалната работа на централата.

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В съседна Румъния властите извършват инженерни дейности за насочване на повече вода към АЕЦ „Черна вода“, а правителството призова домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението на електроенергия в пиковите часове.

Унгарските власти засега не съобщават колко дълго ще остане изключено декоративното осветление на основните туристически обекти, но подчертават, че мярката е временна и има за цел да намали натоварването на електроенергийната система в период на повишен риск.

Редактор: Иван Иванов