Експерти по утилизиране на боеприпаси са открили десетки снаряди от Втората световна война в зона, опустошена от огромните горски пожари по атлантическото крайбрежие на Франция.

Екипът бил изпратен в района, след като по време на пожара се чули експлозии. „Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме поле, от което отстранихме 75 снаряда“, разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо.

Военнослужещи обезвредиха невзривен боеприпас в Ямболско

Първоначално експертите смятали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че това са френски мини за минохвъргачка и германски танкови снаряди, които трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями. Операцията обаче не протекла според очакванията и на повърхността останали неизбухнали боеприпаси.

„Допускаме, че там все още има много мини, защото намерихме няколко в рамките на пет минути“, каза Делмот и увери, че оставащите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат в тях безопасно.

Редактор: Цвета Лазаркова