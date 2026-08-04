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Екип е бил изпратен в района, след като били чути експлозии
Експерти по утилизиране на боеприпаси са открили десетки снаряди от Втората световна война в зона, опустошена от огромните горски пожари по атлантическото крайбрежие на Франция.
Екипът бил изпратен в района, след като по време на пожара се чули експлозии. „Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме поле, от което отстранихме 75 снаряда“, разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо.
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Първоначално експертите смятали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че това са френски мини за минохвъргачка и германски танкови снаряди, които трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями. Операцията обаче не протекла според очакванията и на повърхността останали неизбухнали боеприпаси.
„Допускаме, че там все още има много мини, защото намерихме няколко в рамките на пет минути“, каза Делмот и увери, че оставащите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат в тях безопасно.Редактор: Цвета Лазаркова
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