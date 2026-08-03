При съвместни проверки на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите и полицията в Плевен са иззети две живи шипоопашати костенурки, три препарирани европейски диви котки и един препариран обикновен мишелов.

Животните са от защитени видове, включени в Приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие. Проверките са извършени в два частни имота на територията на област Плевен след получени сигнали, съобщават от екоинспекцията.

17 живи и препарирани животни от защитени видове са открити в частни имоти в Плевенско

На нарушителите са съставени актове. Костенурките са били отглеждани незаконно в двор на къща, но вече са пуснати на свобода в подходящо местообитание, тъй като са във видимо добро здравословно състояние, предаде кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

Препарираните животни са притежавани незаконно и са предлагани за продажба в интернет. Предстои те да бъдат предоставени на училище или природонаучен музей за попълване на учебни сбирки.

От РИОСВ напомнят, че според Закона за биологичното разнообразие за защитените видове строго се забраняват:

• улавянето, убиването или обезпокояването им;

• унищожаването на техни гнезда и яйца;

• притежаването, отглеждането и търговията с живи екземпляри;

• препарирането, притежаването и продажбата на препарирани животни.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 51,13 до 2556,46 евро, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 255,65 до 5112,92 евро.

Редактор: Мария Барабашка