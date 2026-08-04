Нова вълна от фишинг атаки, използващи имената на популярни български търговски марки, се наблюдава от миналогодишния Черен петък насам. За това предупреди заместник-председателят на Българската ритейл асоциация Аксиния Баева в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ измамниците копират съдържанието на сайтовете на известни български брандове и създават интернет адреси, които силно наподобяват оригиналните. След това разпространяват реклами с нереалистично високи намаления, за да подведат потребителите. „Обявяват се промоции от сорта на „-80% само днес“, като целта е хората да реагират импулсивно и да направят покупка, без да проверят дали сайтът е истински“, обясни Баева.

Тя посочи, че подобни реклами най-често се разпространяват чрез Facebook, Instagram и TikTok. „Апелирам към потребителите да не губят критичното си мислене. Фишинг атаките създават усещане за спешност и карат хората да действат прибързано. Реалните търговци рядко правят промоции, валидни само за няколко часа или един ден“, каза заместник-председателят на Българската ритейл асоциация.

Нови фишинг измами чрез SMS-и и мейли с цел въвеждане на лични и финансови данни

Според нея именно прекалено агресивните послания и натискът за незабавна покупка са сред първите признаци, че става въпрос за измама.

Баева обърна внимание и на друг важен сигнал: „Ако онлайн магазинът не предлага наложен платеж, това трябва да е предупредителен знак за потребителите“.

По думите ѝ хората трябва да бъдат особено внимателни и към оферти с прекалено ниски цени.„Ако една цена е толкова добра, че звучи невероятно, най-вероятно не е истинска“, предупреди Баева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева