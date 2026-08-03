В северната част на Лаос се намира едно от най-загадъчните археологически места в света – „Равнината на делвите”, осеяна със стотици гигантски каменни съдове, чиято функция озадачава археолозите от близо век. Ново изследване, публикувано в научното списание Antiquity, предоставя най-силното досега доказателство, че поне част от тях са били използвани в сложни погребални ритуали, съобщи National Geographic.

Международен екип от учени откри в един от най-големите каменни съдове останките на най-малко 37 души – от малко дете до възрастни. Това е първият случай, в който в подобен съд са намерени незапалени човешки кости, което според изследователите хвърля нова светлина върху погребалните практики на древните общности, населявали района.

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Разкопките на съда, известен като „Делва 1”, продължили три археологически сезона – между 2022 и 2024 г. Освен човешките останки учените открили железен нож, малка медна камбанка, каменни плочи, керамични фрагменти и стъклени мъниста, които вероятно са били поставени като дарове за покойниците. Радиовъглеродният анализ показва, че съдът е използван между 890 и 1160 г., което означава, че е служил за погребения в продължение на няколко поколения.

Ръководителят на изследването Никълъс Скопал от Университета „Джеймс Кук” в Австралия смята, че телата първоначално са били оставяни в по-малки каменни съдове, където са се разлагали, а впоследствие костите са били събирани и премествани в големия съд. Според него той вероятно е изпълнявал ролята на обща костница, използвана от местната общност в продължение на векове.

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Не всички учени обаче са убедени в тази теория. Част от специалистите смятат, че големият съд може да е бил използван многократно като основно място за погребения, а разместването на костите да се дължи на атмосферните условия, животни или последващи погребения. Други посочват сходни практики в Индия и Амазония, където останките на представители на няколко поколения също са събирани в общи каменни или керамични съдове.

„Равнината на делвите”, включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, продължава да бъде една от най-големите археологически загадки в Югоизточна Азия. На територията ѝ са разпръснати хиляди масивни каменни съдове, някои от които тежат няколко тона, но произходът им и предназначението им все още не са напълно изяснени.

Следващата стъпка пред изследователите е да извлекат древна ДНК от откритите останки. Макар тропическият климат в Лаос да затруднява запазването на генетичен материал, анализът може да помогне да се установи кои са били тези хора, какви са били родствените им връзки и откъде произхождат. |

Редактор: Мария Барабашка