Прокурорите вече имат втора професионална организация, която се нарича Независимо сдружение на българските прокурори (НСБП). Досега обвинителите разполагаха с Асоциацията на прокурорите в България. Председателят на новоучредената организация - прокуроро Георги Балков от Районната прокуратура в Перник, заяви в ефира на "Здравей, България", че основната ѝ цел е да представлява прокурорската общност пред властта, а не обратното, както според него се е случвало досега.

„С нашето учредяване приключи монополът в представителството на българското прокурорско съсловие. Ние на първо място сме представители на съсловието пред властта, а не на властта пред съсловието“, изтъкна той.

По думите му новото сдружение ще работи за по-голяма независимост на прокурорите и за възстановяване на доверието в съдебната система. „Нашата дългосрочна цел е утвърждаването на българското прокурорско съсловие като надежден партньор в европейското и международното наказателно правосъдие“, заяви Балков.

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И подчерта, че предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет е ключов за възстановяването на доверието в прокуратурата, съда и следствието. „Ще работим активно, за да може да бъде проведен един прозрачен и честен изборен процес“, каза председателят на сдружението.

На въпрос по какво новата организация се различава от досегашния модел в държавното обвинение, Балков отговори, че членовете ѝ искат независима професионална общност. „Ние сме почтени хора, професионалисти, които искат независима прокурорска общност. Искаме тези властови центрове, за които всички подозираме, че съществуват, да ги няма. Българската прокуратура трябва да се води единствено от закона“, посочи той.

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Балков подчерта, че ролята на сдружението няма да бъде да влияе върху конкретни разследвания, а да защитава прокурорите, ако върху тях се упражнява натиск. „Можем да настояваме да се работи качествено, да няма натиск върху колеги, които работят по знакови дела. Те могат да се обърнат към нас, ако имат нужда от защита“, заяви той.

По думите му сдружението няма как да настоява за конкретни обвинения или съдебни действия. „Не можем да настояваме да се внесе едно дело в съда. Това е недопустимо. Можем да настояваме единствено да се работи професионално и без натиск“, допълни Балков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова