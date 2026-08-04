Камион падна от мост на автомагистрала „Струма“, след като катастрофира, а инцидентът отново постави на дневен ред въпросите за безопасността по българските пътища. Какви мерки са необходими, за да бъдат предотвратени подобни тежки произшествия, в студиото на „Твоят ден“ коментираха експертът по пътна безопасност Красимир Пъргов и Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите в катастрофи.

Според Красимир Пъргов проблемът далеч не се изчерпва с мантинелите и предпазните съоръжения по пътищата. „Има проблем и при регулациите и самия контрол на товарните автомобили и автобуси, който е напълно формален. Още през 2019 г. от нашето сдружение излязохме с предложение за структурна реформа и създаване на единен контролен орган за специализирани и задълбочени проверки“, заяви той.

Камион падна от мост на магистрала „Струма” (СНИМКА)​

По думите му сериозни слабости има и в подготовката на професионалните шофьори, изтъквайки, че в България тя е фиктивна и напълно формална.

Илия Тодоров също акцентира върху необходимостта от по-ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт. „Има много какво да се желае по отношение на тежкотоварните превозни средства - по отношение на товара, почивките, техническото състояние“, каза той.

Тодоров отбеляза, че инцидентът се случва в период, когато трафикът е най-интензивен и броят на тежките катастрофи традиционно нараства. „В момента сме в най-натоварения сезон с най-много катастрофи и загинали. Каквато и да е причината, инфраструктурата трябва да е там, за да спаси животи и да минимизира щетите от евентуална катастрофа“, посочи той.

Според Красимир Пъргов настоящият модел на контрол е неефективен, тъй като се разчита основно на проверки, без да се анализират основните рискове. „Философията на контрола е сбъркана. Трябва да се правят анализи на риска, за да се види кои са най-опасните фактори за причиняване на катастрофи, защото само с контрол не може“, заяви експертът.

И двамата гости се обединиха около мнението, че за намаляване на тежките инциденти са необходими комплексни мерки - по-строг и професионален контрол върху тежкотоварните превозни средства, по-добра подготовка на водачите, реални проверки и безопасна инфраструктура, която да ограничава последствията при пътнотранспортни произшествия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов