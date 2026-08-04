Украинските власти съобщиха, че две деца - на 5 и 10 години, и възрастна жена са загинали при руски удари с управляеми авиационни бомби по Суми в нощта срещу вторник, съобщи ръководителят на Областната военна администрация Олег Григоров във Facebook.

По думите му жилищни са разрушени. Продължава оценката на щетите и разчистването.

Общо шест управляеми авиационни бомби са поразили гражданска инфраструктура в града. Според силите за противовъздушна отбрана още две бомби били свалени от украинската противовъздушна отбрана преди да достигнат населени райони.

Дрон се взриви на плаж в руския курорт Геленджик и уби най-малко седем души

Властите съобщиха още, че 89-годишна жена е загинала при руска атака срещу Николаев. "Седем души са ранени", каза кметът на града Олександър Сенкевич. По думите му частни къщи и жилищни блокове са понесли значителни щети.

На 3 август руските сили атакуваха Николаев, като повредиха два граждански плавателни съда.

Редактор: Дарина Методиева