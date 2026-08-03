Чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в пет града на Неврокопската епархия – Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград, в периода от 6 до 8 август. Това съобщиха от Неврокопската света митрополия на официалната си интернет страница.

Поклонническата програма започва на 6 август, когато е Преображение Господне, с посрещане на иконата в храм „Успение Богородично“ в Гоце Делчев, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. Следобед светинята ще бъде пренесена в храм „Св. Благовещение“ в Разлог.

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На 7 август иконата ще пристигне сутринта в храм „Успение Богородично“ в Петрич, където ще остане за поклонение до ранните следобедни часове. По-късно същия ден тя ще бъде посрещната в храм „Св. Великомъченик Георги“ в Сандански, където ще бъдат отслужени вечерно богослужение и молебен канон към Пресвета Богородица.

На 8 август поклонението ще завърши в храм „Въведение Богородично“ в Благоевград.

Според информацията, публикувана от Неврокопската света митрополия, през 2007 г. копие на Иверската икона на Пресвета Богородица в Хонолулу, Хавай, по чудодеен начин започва да мироточи и да излъчва благоухание. Оттогава Хавайската мироточива икона посещава православни храмове по света и е почитана от хиляди вярващи.

Редактор: Цвета Лазаркова