Снимка: БТА
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Хората я посрещат с надежда за радост и изцеление
България посрещна чудотворната икона на Света Богородица, пренесена чак от Хаваите до страната ни, с надежда да донесе духовна радост и изцеление на много вярващи в цялата страна. Тя вече е изложена за поклонение в столичния храм "Света София".
Множество хора са се събрали пред храма, за да се докоснат до иконата. Тя ще бъде изложена още на много места в цялата страна.
Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица пристигна в България
А нейните чудеса са на повече от 20 години.
Повече гледайте във видеото.
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