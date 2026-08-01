България посрещна чудотворната икона на Света Богородица, пренесена чак от Хаваите до страната ни, с надежда да донесе духовна радост и изцеление на много вярващи в цялата страна. Тя вече е изложена за поклонение в столичния храм "Света София".

Множество хора са се събрали пред храма, за да се докоснат до иконата. Тя ще бъде изложена още на много места в цялата страна.

Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица пристигна в България

А нейните чудеса са на повече от 20 години.

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