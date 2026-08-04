Властите в община Касандра на гръцкия полуостров Халкидики временно обявиха водата в курортното селище Сивири за негодна за консумация от хора. Лабораторни изследвания установили наличие на микробиологични показатели, които могат да представляват риск за общественото здраве, съобщава ProtoThema.

Според обявление на общината замърсяването е било установено при микробиологичен анализ на проба от питейната вода във водоснабдителната мрежа. След предупреждение от Регионалната дирекция „Обществено здраве и социални грижи“ на област Халкидики местната власт незабавно е предприела мерки за ограничаване на риска.

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Предстои цялостна дезинфекция на водопроводната мрежа чрез хлориране, повторно вземане на проби и нови лабораторни анализи, както и проверка за причините, довели до микробиологичното замърсяване. До приключване на всички проверки и потвърждение, че водата е безопасна, жителите и туристите са призовани да не използват чешмяната вода за пиене, готвене и миене на зъбите.

Като предпазна мярка властите препоръчват да се използва бутилирана вода или вода, която е преварявана достатъчно дълго. От Oбщина Касандра увериха, че ще публикуват нова информация веднага след получаването на резултатите от повторните лабораторни изследвания, които трябва да покажат дали водата вече е безопасна за употреба.

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Редактор: Цветина Петкова