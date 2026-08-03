Проф. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, слагайки край на спекулациите около евентуалната му кандидатура. В публикация в социалните мрежи той благодари на хората, които са го насърчавали да се включи в надпреварата, но подчерта, че е взел окончателно решение да не влиза в надпреварата.

„На предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха, и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение“, заявява Вълчев.

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Той признава, че е обмислял подобна възможност и дори за кратко е повярвал, че от президентската институция би могъл да бъде полезен. „Признавам, че в един момент доста се колебаех – бях започнал да се лаская (вероятно напълно неоснователно) , че мога да направя добри неща от подобна позиция. През последните седмици обаче за пореден път се убедих, че аз съм си тъкмо на мястото, на което искам и на което трябва да бъда – място, което ми дава правото да мисля критично и от което мога свободно да изразявам мнението си“, пише той.

В публикацията си Вълчев отправя критики към начина, по който според него вече се води кампанията за президентските избори. Той коментира потенциалните кандидатури на различни публични фигури, сред които Андрей Гюров, Георги Кандев, Бойко Борисов и президента Илияна Йотова, като иронизира заявките за т.нар. „граждански кандидати“.

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За президента Илияна Йотова, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и някои от останалите спрягани за кандидати за президент Вълчев написа следното:

„Чух, че г-н Гюров го мотивирали (страдателен зaлог) да се кандидатира за президент, но той не бил решил (деятелен зaлог, обаче засега без деяние). Да се чуди човек, защо тогава месеци наред цял екип ходи с него, за да заснема и разпространява кадри колко ловко се бръсне, как небрежно подпява песен, чийто текст видимо не знае, и как тича усмихнат без нито капка пот. Иначе, ако хамлетовското му колебание завърши с това, че “ще бъде”, това, което щял да бъде, било граждански кандидат.

Г-н Кандев не бил решил дали да влиза в политиката. Иначе напуснал МВР, защото бил недооценен. Не съм сигурен какво точно значи да си недооценен, при положение, че заемаш поста главен секретар на МВР, което (доколкото ми е известно) е най-високата професионална позиция за един полицай. И кой напуска работата си с изявление до медиите, ако не смята да се занимава с публична дейност? Но кой съм аз да питам.

Г-н Борисов загадъчно мълчи, търсейки да създаде впечатление, че държи някакви карти. Карти той може и да държи, обаче този път състезанието е по висок скок. А той знае, че е малко натежал и се чуди как да излъже закона за земното притегляне. То на него от едно време законът все му пречи.

Г-жа Йотова постъпи най-мъжки, заявявайки открито, че ще се кандидатира за президент. Вярно, и тя спомена, че ще е граждански кандидат, което обобщено ни отвежда до логичния извод, че то в политиката политици май няма. Но пък граждани - дал Господ изобилие“.

Според Вълчев през последните месеци политическият процес все повече се превръща в добре режисирана рекламна кампания. „Политиката у нас от край време си е нещо като кръстоска между кални бани и мазни борби. Последните месеци ме поразиха с опитите цялата тая цапаница да бъде структурирана като рекламна кампания за стоки на промоция. В политиката политици май няма. Но пък граждани – дал Господ изобилие“, посочва той.

Проф. Вълчев излага и своето разбиране за гражданското общество. По думите му то не се изчерпва с публични говорители или неправителствени организации, а се състои от хората, които мислят критично и са готови да действат в обществен интерес. „Гражданското общество са онези стотици хиляди хора, които са запазили способността си да мислят критично и които, преодолявайки различията си, имат силата за едно необходимо общо действие“, заявява той, завършвайки с призива: „Важно е да държим барута сух“.

Редактор: Цветина Петкова