Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов участва в церемонията по първата копка за изграждането на социален център „Къща на децата“ в София.

Министърът подчерта значението на проекта като символ на единството на институциите в България. И припомни, че инициативата е съвместен проект на Министерството на регионалното развитие, местните власти и неправителствени организации.

„Този център ще предоставя социална, здравна и образователна подкрепа на деца, младежи и семейства. Тук те ще могат да получат и информация относно правата на децата, което е изключително важно за тяхната интеграция в обществото“, каза Адемов. Министърът посочи, че специално внимание ще се отделя на децата от уязвимите групи, които ще имат достъп до пълния набор от услуги и програми, предлагани в центъра.

Освен социална и образователна подкрепа, центърът ще предлага информация и по теми като здравеопазване, екология и финансова грамотност, подчерта министърът. „Това е място, където децата могат да получат необходимата помощ, за да развият пълния си потенциал и да бъдат активни членове на обществото“, добави той.