Старши комисар Димитър Машов е назначен за директор на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Днес той беше представен от заместник-министрите на вътрешните работи Емил Ганчев и Венцислав Катинов. Машов е временно преназначен начело на дирекцията.

Роден е на 5 януари 1976 г. Завършил е Академията на МВР в Симеоново и Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Професионалният му път в системата на МВР започва през 2001 г. като оперативен работник в Осмо районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Последователно заема различни ръководни длъжности в СДВР и ОД на МВР - София, а в периода от април 2015 г. до февруари 2026 г. е директор на ОД на МВР във Велико Търново. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

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Комисар Асен Йорданов е назначен за временно изпълняващ длъжността заместник-директор на ОД на МВР в Стара Загора, като ще продължи да изпълнява и функциите на началник на отдел „Криминална полиция“, информираха още от полицията.

Той е роден на 1 април 1976 г. Завършил е Медицинския факултет на Тракийския университет. В системата на МВР работи от 2001 г., като е заемал длъжности в Първо районно управление, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и ОД на МВР в Стара Загора. От октомври 2025 г. до назначаването си е началник на група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР в Стара Загора. Преминал е специализирани обучения на американската агенция за борба с наркотиците (DEA). Отличаван е многократно за професионалните си резултати.

Димитър Машов наследява поста от Христо Петров, който бе ръководител на дирекцията след напускането на старши комисар Георги Георгиев.

Редактор: Цвета Лазаркова