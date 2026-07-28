Снимка: Емил Дамянов, NOVA
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Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията му
Мащабна съвместна акция срещу незаконното къмпингуване по Северното Черноморието беше проведена на плаж „Кара дере“ край Бяла. При проверките институциите установиха стотици каравани и кемпери, разположени извън определените за къмпингуване места.
Проверката е организирана по инициатива на областния управител на Варна - Марио Смърков и е осъществена съвместно с представители на Областната администрация, ОД на МВР, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите, Общинската служба по земеделие, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Бяла. На всички незаконно разположени каравани, кемпери и други обекти са поставени уведомления за освобождаване на терена.
Скандал по Южното Черноморие: Нарушения край „Бутамята“ и унищожени дюни на „Каваци“
Снимка: Емил Дамянов, NOVA
Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията на плажа. „Кара дере“ е изключителна държавна собственост и попада в зона за природосъобразен туризъм. На нарушителите е даден срок до 7 август доброволно да премахнат обектите си.
Снимка: Емил Дамянов, NOVA
След изтичането му ще бъде предприето принудително премахване, като разходите ще бъдат за сметка на собствениците. От Областната администрация посочват, че това е първата от поредица проверки, които ще се извършват по Черноморието през целия летен сезон. Целта е да се осигури спазването на законодателството и опазването на защитените крайбрежни територии.
Снимка: Емил Дамянов, NOVA
Милен Илиев, гл. експерт в Областна администрация - Варна, обясни, че близо 50% от плажа е зает от палатки, а в района има пясъчни дюни. Той уточни, че първоначалната глоба е от 500 до 1000 лв., а последващата - от 1500 до 3000 лв. Експертът заяви, че проверките ще продължат, като настоящата е първата за годината.
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