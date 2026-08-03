Близо 4600 граждани успешно активираха мобилното си приложение „еЗдраве“ през изминалата седмица (27 юли – 1 август) с подкрепата на регионалните здравни инспекции (РЗИ), районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и офисите на „Информационно обслужване“ АД.

Инициативата е в изпълнение на мерките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на пряк и улеснен достъп на гражданите до тяхното електронно здравно досие. Регионалните здравни инспекции въведоха постоянна организация за мобилно сдвояване, като освен в техните сгради, екипи оказват съдействие и на терен – в общини, държавни институции и публични места.

НЗОК започва национална кампания за активиране на приложението еЗдраве

През изминалата седмица с най-висок брой сдвоявания се откроиха инспекциите в Русе, Смолян и Пазарджик. Мобилността на гражданите продължава да нараства, като само в рамките на днешния ден са регистрирани над 1000 нови активирания.

⇒ Ето къде са пунктовете по сдвояване за настоящата седмица:

РЗИ Благоевград

- 03.08.2026 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, Радиотелевизионен център

- 04.08.2026 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. в с. Баня, община Разлог, минерален басейн „Пирин“

- 05.08.2026 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. „Индустриална“ №28, текстилна фабрика „Пирин-Текс“

- 07.08.2026 г. от 11:00 ч. до 14:00 ч. в с. Огняново, община Гърмен, входа на комплекс „Терма Вита“

РЗИ Бургас

- 03.08.2026 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. в гр. Бургас, Часовника

- 05.08.2026 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в гр. Бургас, ДКЦ I

РЗИ Варна

- 07.08.2026 г. от 10:00 до 16:00 ч. в гр. Варна, Община Варна, зала „Пленарна“

РЗИ Велико Търново

- 05.08.2026 г. от 9:30 ч. до 12:30 ч. в гр. Велико Търново, парк „Дружба“

- 10.08.2026 г. от 9:30 ч. до 12:30 ч. в центъра на гр. Полски Тръмбеш

РЗИ Видин

- 03-07.08.2026 г. от 08:30 ч. до 12:00 ч. в гр. Видин, ДКЦ 1 – партер, ул. „Хан Аспарух“ №29, пред кабинета на РКМЕ Видин

РЗИ Враца

- 04.08.2026 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч. в гр. Враца, МБАЛ „Христо Ботев“, изнесено работно място РКМЕ

- 05.08.2026 г. от 09:30 ч. до 13:00 ч. в гр. Криводол, фоайето на НЧ „ Н. Й. Вапцаров“ 1924

- 03.08.2026 г. – 07.08.2026 в гр. Враца, сградата на РЗИ-Враца, ул. „Черни Дрин“ №2 в рамките на работното време

РЗИ Габрово

- 06.08.2026г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. в гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 1, партерен етаж „Болничен медицински център“

РЗИ Добрич

- 03.08.2026, 10:00 ч. до 16:00 ч., сграда на Община Каварна, гр. Каварна, ул. Добротица 26

- 04.08.2026, 10:00 ч. до 16:00 ч. гр. Балчик сграда на Община гр. Балчик, Информационен център ОбА, пл.21 септември №6

- 05.08.2026, 10:00 ч. до 13:00 ч. с. Соколово, община Балчик, Кметство с. Соколово

- 06.08.2026, 10:00 ч. до 13:00 ч. с. Сенокос, община Балчик, Кметство с. Сенокос

- 07.08.2026, 10:00 ч. до 13:00 ч. с. Оброчище, община Балчик, Кметство с. Оброчище

- 10.08.2026, 10:00 ч. до 13:00 ч. с. Кранево, община Балчик, Кметство с. Кранево

РЗИ Кърджали

- 03.08.2026 г., 9:30 – 14:00, Пред офис на БЧК-Кърджали

- 04.08.2026 г., 9:30 – 14:00, Пред фронт офис на НАП – Кърджали (за служители на институциите в близост и граждани)

- 05.08.2026 г., 9:30 – 14:00, Пред фронт офис на НАП – Кърджали (за служители на институциите в близост и граждани)

- 06.08.2026 г., 8:30 – 16:30, Център за административно обслужване в РЗИ

- 07.08.2026 г., 8:30 – 16:30, Център за административно обслужване в РЗИ

РЗИ Кюстендил

- 04.08.2026 от 10:30 – 14:00, гр. Бобов дол, пред сградата на ОА Бобов дол

- 06.08.2026 от 10:30 – 14:00, гр. Кюстендил, Областна администрация Кюстендил

РЗИ Ловеч

- 04-05.08.2026 г. от 09,00 до 15,00 ч. във фоайето на ТП на НОИ, гр. Ловеч.

РЗИ Монтана

- 06.08.2026 г. от 10:00 до 12:00 ч. в гр. Лом – Център за обществена продкрепа,

- 07.08.2026 г. от 10:00 ч до 12:00 ч. в гр. Монтана, Търговски парк Монтана, бул. „3-ти март“ 137a

РЗИ Пазарджик

- 07.08.2026 г. в сградата на Община Септември

РЗИ Перник

- 04.08.2026 г. от 10,00 до 15.00 ч. в гр. Перник, Стомана Индъстри, зала САП

РЗИ Плевен

- 03.08.2026 г. от 09:00 до 13:00 ч., РКМЕ – Плевен в двора на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД

- 05.08.2026г. от 09:30 до 12:30 ч. в Сградата на Областна администрация – Плевен в Зала „Плевен“, пл. Възраждане №1

РЗИ Пловдив

- 03.08.2026 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч, гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1 - кабинет еЗдраве

- 04.08.2026 г. от 10:30 ч. до 17:00 ч., гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1 - кабинет еЗдраве

- 05.08.2026 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1 - кабинет еЗдраве

- 06.08.2026 г. от 10:00 ч. - 17:00 ч., МОЛ ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 8 - Ет. 1 срещу ескалатора

- 07.08.2026 г. от 10:00 ч. - 17:00 ч., МОЛ ПЛОВДИВ, гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 8 - Ет. 1 срещу ескалатора

РЗИ Разград

- 04.08.2026 г. от 10:00 ч. в рамките на основното работно време на служителите от РЗИ – Разград, пл. “Възраждане“, ул. “Бели Лом“ № 33, ресторант – пицария „Енджой“.

РЗИ Русе

- 04.08.2026 г. от 9:00 до 13:00 ч. в ДКЦ-1 Русе (бивша I-ва поликлиника), гр. Русе, ул. „Независимост“ №2

- 05.08.2026 г. от 9:00 до 13:00 ч. в ДКЦ-1 Русе (бивша I-ва поликлиника), гр. Русе, ул. „Независимост“ №2

РЗИ Сливен

- 07.08. 2026 г. от 09.15 до 14.00 ч. в гр. Нова Загора за служителите и пациентите на „МБАЛ „Света Петка Българска“ и ФСМП-Нова Загора, ул. „Петко Енев“ №1

РЗИ Смолян

- 06.08 2026 г. от 10:30 до 15:00 ч. сред персонала и пациентите на СБР, с. Баните

РЗИ Софийска област

- 04.08.2026 г. в гр. Ихтиман

- 05.08.2026 г. в гр. Дона баня

- 06.08.2026 г. в гр. Костенец

РЗИ София

- 03.8.2026, 8:30 - 17:00, Парк "Оборище" зад театър София ул. "Димитър Греков" № 2

- 04.8.2026, 11:00 - 16:00, Аквапарк София, Банкя, гр. Банкя, ул. София № 185

- 05.8.2026, 11:00 - 16:00,Аквапарк София, гр. Банкя, ул. София № 185

- 06.8.2026, 18:00 - 20:00, SOFIA SUMMER FEST, бул. „Черни връх“ № 4

- 07.8.2026, Бар 75, 17:00 - 20:00, бул. "Васил Левски" 75

РЗИ Стара Загора

- 04.08.2026г. 09.30 - 12.00 часа, гр. Мъглиж, Пенсионерски клуб „Мъдрост“

- 06.08.2026г. 17.00 - 19.30 часа, гр. Стара Загора, Търговски център „Холидей Парк“

РЗИ Търговище

- 04.08.2026 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. Държавен фон „Земеделие“ гр. Търговище, Областна и Общинска служба „Земеделие“

- 06.08.2026г. от 10.30 – 13.30 в сградата на Община Опака

- През останалите дни от седмицата екип от РЗИ на място ще извършва „сдвояване“ на граждани обслужвани от РКМЕ и други, които сами са изявили желание.

РЗИ Хасково

- 04.08.2026 г. от 9.30 ч. до 14.00 ч. в ОДБХ - Хасково, бул. „Освобождение“ № 57

Всички граждани, желаещи да направят сдвояване на електронно здравно досие с мобилно устройство, могат да го направят и в РЗИ – Хасково, на ул. „П. Евтимий“ № 2, ет. II, ст. 56 и в сградата на инспекцията, намираща се в гр. Хасково на пл. „Общински“ № 2, в Звеното за административно обслужване всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

РЗИ Шумен

- 04.08.2026 г. от 11:00 ч. до 15:00 ч. в гр. Върбица, Читалище „Пробуда – 1871“, ул. „Септемврийско въстание“ №53

- 07.08.2026 г. от 11:00 ч. до 14:00 ч. в хипермаркет Кауфланд, гр. Шумен, ул. „Бели лом“ №1

РЗИ Ямбол

- 05.08.2026 г. от 10.00 до 12.00 ч. в сградата на община Тунджа, пл. „Освобождение“ №1

Екип ще предоставя услугата и в сградата на РЗИ-Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 71

Редактор: Цвета Лазаркова