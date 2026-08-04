Окръжната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу мъж, заподозрян за мащабна схема за теглене на онлайн кредити с чужди лични данни и извършване на неразрешени банкови операции. Според държавното обвинение нанесените щети надхвърлят 77 000 лева.

Обвиняемият - с инициали К.Г., е добре познат на органите на реда. Той е осъждан 19 пъти за тежки умишлени престъпления, включително измами.

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Разследването сочи, че през октомври 2022 г. мъж, кандидатствал за бърз кредит, посочил сестра си като поръчител. Впоследствие, представяйки се за служител на кредитна компания, обвиняемият се свързал с жената и поискал личните ѝ данни, снимка на личната карта, документ за доходите и съдействие за издаване на квалифициран електронен подпис.

След като се сдобил с необходимата информация, К.Г. използвал както личните данни на жената, така и създадени от него електронна поща и телефонен номер, за да подаде 13 заявления за отпускане на бързи кредити от нейно име в различни финансови институции.

По сходна схема той получил достъп и до личните данни на друг човек, от чието име сключил още шест договора за кредит.

Според прокуратурата средствата от отпуснатите кредити били прехвърляни по различни банкови сметки, след което обвиняемият извършвал неразрешени банкови преводи и използвал чужди карти без знанието и съгласието на техните притежатели.

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По този начин той е заблудил представители на няколко дружества за бързи кредити и им е причинил имуществени вреди в размер на 68 491,81 лева.

Освен това е обвинен и за неправомерното използване на три банкови карти. Чрез тях той извършил общо 73 финансови операции, включително плащания в търговски обекти, онлайн покупки, транзакции към сайтове и тегления на пари от банкомати. Стойността на тези операции е 9 418,84 лева.

В рамките на разследването са назначени съдебно-икономическа и видеотехническа експертизи. Предстои Окръжният съд в Монтана да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Цветина Петкова