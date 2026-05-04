Петима млади мъже са обвинени за участие в схема за източване на потребителски кредити чрез фалшиви документи и онлайн банкиране. Един от тях е с допълнително обвинение за използване на неистинска лична карта. Това съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова. А по думите на шефа на „Икономическа полиция“ към СДВР Илчо Благоев става дума за „нова и интересна схема“.

Заподозрените са на възраст между 19 и 25 години и нямат криминално минало. До момента са установени поне четири случая, като всеки кредит е за около 30 000 евро. Разследващите работят по още случаи и очакват броят им да нарасне.

Един от заемите не е бил изцяло усвоен, след като разследването е осуетило действията на групата. Назначени са експертизи, а петимата остават в ареста.

