Служители на Районното управление в Берковица задържаха 57-годишна жена за неправомерно изтегляне на 70 600 евро от чужда банкова карта, предаде БНР.

Сигналът е подаден от банка за трансакции, извършени без съгласието на титуляра в периода ноември-декември миналата година чрез АТМ устройства в града. При оперативно-издирвателните действия жената е установена като съпричастна към престъплението.

При претърсване на дома ѝ са иззети веществени доказателства. Задържането е наложено за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Мария Барабашка